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В Греции объявили траур по погибшим из-за лесных пожаров
15:34
Фото: shswavebreaker.com
Власти Греции объявили о трехдневном трауре по жертвам лесных пожаров, передают зарубежные СМИ.
Согласно последним данным, погибли более шестидесяти человек.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур из-за гибели десятков людей в результате лесных пожаров. Жертвами бедствия стали не менее шестидесяти человек.
На территории Аттике в связи с продолжающимися пожарами объявили режим ЧС.
Глава российского государства Владимир Путин ранее обратился к руководству Греции с предложением об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами.
Как уже сообщалось, пламя, стремительно распространяясь, хватило сосновый лес, расположенный к западу от столицы страны. В результате экстренные службы Греции приступили к эвакуации жителей пригородов Афин.
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