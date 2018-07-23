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В Греции объявили траур по погибшим из-за лесных пожаров


15:34
В Греции объявили траур по погибшим из-за лесных пожаровФото: shswavebreaker.com

Власти Греции объявили о трехдневном трауре по жертвам лесных пожаров, передают зарубежные СМИ.

Согласно последним данным, погибли более шестидесяти человек.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур из-за гибели десятков людей в результате лесных пожаров. Жертвами бедствия стали не менее шестидесяти человек.

На территории Аттике в связи с продолжающимися пожарами объявили режим ЧС.

Глава российского государства Владимир Путин ранее обратился к руководству Греции с предложением об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами.

Как уже сообщалось, пламя, стремительно распространяясь, хватило сосновый лес, расположенный к западу от столицы страны. В результате экстренные службы Греции приступили к эвакуации жителей пригородов Афин.

Автор: Злата Богатова

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