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В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют жителей пригорода Афин


23.7.2018 22:40
В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют жителей пригорода АфинФото: mycdn.me

В Греции проводится эвакуация пригородов Афин из-за продолжающихся природных пожаров.

Как сообщает агентство АР, пламя уже охватило сосновый лес, расположенный к западу от столицы страны.

Дым от лесного пожара практически полностью затянул небо над Афинами. Жителями пригорода рекомендовано как можно быстрее покинуть свои дома до того, как пламя будет полностью ликвидировано.

Со ссылкой на представителей местного пожарного управления отмечается, что к месту ЧП направлено порядка сорока машин. В операции по тушению лесных пожаров уже задействованы самолеты и вертолеты. Процесс борьбы с огнем затруднен из-за сильного ветра, который очень часто меняет направление, отмечают пожарные.

Автор: Злата Богатова
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