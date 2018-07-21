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СМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пыткахСМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках
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СМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках


21.7.2018 23:18
СМИ сообщают о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пыткахФото: gvol.ru

Полиция задержала сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках заключенного, передают российские СМИ.

По данным представителей фонда "Общественный вердикт", речь идет о Максиме Яблокове.

Как передают российские СМИ со ссылкой на правозащитников, правоохранительными органами Ярославской области задержан сотрудника исправительной колонии, который мог участвовать в жестоком избиении арестанта. Отмечается, что среди тех, кто пытал заключенного Евгения Макарова, был максим Яблоков. Сегодня его в наручниках вывели из ИК-1

По данным правозащитного фонда "Общественный вердикт", на сегодняшний день уже установлены имена двенадцати сотрудников колонии, которые были запечатлены на кадрах видео. Всего же в этом материале, вызвавшем большой резонанс, фигурировало восемнадцать человек. Все они участвовали в избиении арестанта.

Напомним, заключенный Евгений Макаров был жестоко избит в колонии в конце июня прошлого года. Мужчина и еще двое заключенных подали жалобу на побои в ЕСПЧ. Ранее в Следственном Комитете РФ оснований для возбуждения уголовного дела не усмотрели, однако накануне, 20 июля, на портале "Новой газеты" была размещена видеозапись с регистратора одного из сотрудников колонии. После этого факт нанесения множественных ударов был официально признан, в региональном главке ФСИН объявили о начале соответствующей проверки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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