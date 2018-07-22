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В Астраханской области трое детей погибли при опрокидывании лодки
22.7.2018 22:30
Фото: google.com
Под Астраханью трое детей утонули в результате опрокидывания лодки, передает ТАСС.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, трагедия случилась на реке Бузан.
ЧП зафиксировано близ населенного пункта Калинино, который находится на территории Володарского района. В общей сложности в лодке было "девять человек, из них семеро дети", - указали в ведомстве. Лодка опрокинулась на расстоянии полутора десятков метров от берега. Выбраться из воды смогли лишь шесть человек. По предварительным данным, утонули дети, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.
К месту происшествия уже прибыли сотрудники оперативных структур, ожидается прибытие водолазов, которым предстоит искать тела погибших.
Информацию о ЧП подтвердили в местных правоохранительных органах. Отмечается, что спаслись двое взрослых и четыре ребенка. Установлено, что весельная лодка принадлежала местному жителю. По версии следствия, она могла оказаться перегруженной, что и спровоцировало опрокидывание.
По факту гибели детей уже проводится соответствующая проверка. В зависимости от ее результатов позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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