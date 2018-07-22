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Бутина рассказала о финансовой поддержке со стороны российского бизнесмена
22.7.2018 23:52
Фото: guns.ru
Финансовую поддержку Марии Бутиной, обвиняемой в незарегистрированной деятельности в пользу РФ и соответствующем сговоре, мог оказывать генеральный директор "Н-Транс" Константин Николаев. Об этом рассказывает The Washington Post, цитируя сенаторов, которые знакомы с показаниями россиянки. Источники пожелали не называть имен.
Мария Бутина, по данным источников, говорила об этом перед сенатским комитетом по разведке в минувшем апреле. Как следует из публикации, россиянка рассказывала о финансовой поддержке, которую Константин Николаев оказывает общероссийской общественной организации "Право на оружие".
Отмечается, что представитель бизнесмена уже подтвердил сведения о том, что предприниматель действительно контактировал с Бутиной. Однако речь идет лишь о 2012-2014 годах, когда проводились мероприятия по запуску деятельности указанной организации. При этом факт оказания какой-либо финансовой помощи подтвержден не был.
Напомним, Марию Бутину неделю назад задержали в столице Соединенных Штатов. Позже ее арестовали, заподозрив в шпионской деятельности. Как отмечалось на сайте американского Министерства юстиции, председатель "Права на оружие" могла вести конспиративную деятельность в округе Колумбия и других местах страны. Начиная с 2015 года, она якобы работала на другие государства, преимущественно Россию. Позже к обвинению в сговоре с целью работать в качестве иностранного агента американские власти решили добавить еще один пункт.
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