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Женская сеть myJulia.ru
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В США по подозрению в шпионаже задержали россиянку
11:03
Фото: vsekommentarii.com
В американской столице задержали гражданку РФ Марию Бутину.
Как передают российские СМИ, речь идет о председателе организации "Право на оружие". Минюст США обвинил ее в шпионаже.
Министерство юстиции Соединенных Штатов сегодня выдвинуло обвинения в адрес российской гражданки Марии Бутиной, передает агентство "Интерфакс". Женщину подозреваю в шпионской деятельности.
Как указано в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства, Мария Бутина являлась агентом РФ. Решение об аресте россиянки вынес суд округа Колумбия. В настоящее время обвиняемую уже поместили под стражу.
По мнению американской стороны, начиная с 2015 года, Мария Бутина могла осуществлять конспиративную деятельность на территории округа Колумбия и других местах США. При этом она работала на другие страны, преимущественно РФ.
В тексте судебного постановления отмечается, что россиянка также пользовалась личными связями с гражданином Соединенных Штатов, который мог влиять на американскую политику.
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