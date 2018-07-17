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Против арестованной в США россиянки Бутиной выдвинули новое обвинение
11:05
Фото: vsekommentarii.com
К обвинению в сговоре с целью работать в качестве иностранного агента, выдвинутому в отношении россиянки Марии Бутиной, американские власти решили добавить еще один пункт.
Напомним, гражданка РФ была арестована в Соединенных Штатах 16 июля.
Как указано на официальном портале суда округа Колумбия, сейчас Марию Бутину официально обвиняют сразу по двум пунктам. По мнению американских правоохранителей, 29-летняя россиянка может оказаться причастной к некому сговору с целью работы иностранным агентом без прохождения регистрации, а также непосредственной деятельности в этом качестве.
Напомним, в минувший понедельник, 16 июля, в Вашингтоне была задержана российская гражданка Мария Бутина, являющаяся председателем организации "Право на оружие". Позже ее арестовали по обвинению в шпионаже. В сообщении, опубликованном на сайте американского Минюста, указано, что начиная с 2015 года, Бутина могла осуществлять конспиративную деятельность на территории округа Колумбия и других местах США. При этом она работала на другие страны, преимущественно РФ.
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