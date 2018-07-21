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Капитан судна, затонувшего в Миссури, убедил пассажиров не надевать спасательные жилеты
21.7.2018 18:03
Фото: choufmedia.ma
Пассажирам прогулочного судна, перевернувшегося в штате Миссури, советовали не надевать заранее спасательные жилеты, передает ТАСС.
По уточненным данным, жертвами трагедии на озере Тейбл-Рок стали семнадцать человек.
Как рассказала журналистам одна из спасшихся пассажирок, Тиа Коулмэн, она потеряла девятерых родственников. По словам женщины, погибли все ее дети. Когда судно отправлялось в плавание, капитан заявил, что пассажирам "не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты". Такие меры им не понадобятся, и к словам капитана все прислушались, подчеркнула Коулмэн.
Женщина отметила, что никто из ее родственников не стал настаивать на том, чтобы надеть жилет. Однако жертв было бы гораздо меньше, если люди не отнеслись с таким доверием к утверждениям капитана. В критический момент пассажиры уже физически не успевали принять какие-либо меры и искать жилеты.
По словам Коулмэн, из всех ее родственников, которые были на борту, уцелели лишь она и ее племянник.
Напомним, трагедия случилась в минувшую пятницу, 20 июля, на озере Тейбл-Рок, которое расположено на территории штата Миссури. По данным телекомпании ABC, в момент опрокидывания лодки на ее борту находился тридцать один пассажир.
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