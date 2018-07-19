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В США 11 человек стали жертвами кораблекрушения на озере
08:37
Фото: s1.n1.by
В Соединенных Штатах при опрокидывании прогулочной лодки погибли не менее одиннадцати человек, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ. В момент ЧП в моторной лодке-амфибии в обшей сложности находились более тридцати пассажиров.
Трагедия случилась на озере Тейбл-Рок, которое расположено на территории штата Миссури. По данным телекомпании ABC, в момент опрокидывания лодки на ее борту находился тридцать один пассажир.
Спасатели продолжают поисковую операцию на месте ЧП. Количество пассажиров, которых смогли извлечь из воды живыми, уточняется. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы.
Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что синоптики ранее предупреждали о порывах сильного ветра, скорость которых местами достигала 26,8 метра в секунду.
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