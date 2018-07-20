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Глава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с поста
17:14
Фото: .innovanews.ru
В ближайшее время свой пост покинет Дмитрий Пайсон, являющийся руководителем информационно-аналитического центра "Роскосмоса".
Как сообщает РИА Новости, он уйдет уже в первых числах августа.
Ранее стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Королеве по делу о государственной измене. Следственные мероприятия начались накануне утром в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса", а также проводились в офисе Дмитрия Пайсона.
Напомним, в корпорации, прокомментировав обыски, рассказали журналистам о том, что подозрения связаны с возможной передаче спецслужбам западных стран материалов по отечественным гиперзвуковым разработкам.
Сегодня начальник пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко информировал о том, что в настоящее время Дмитрий Пайсон находится в отпуске, срок которого оканчивается в начале августа. Как только он завершится, Пасон "покидает свою должность". По словам Устименко, уже достигнута соответствующая договоренность с руководством.
Сам Пайсон на просьбу прокомментировать случившееся от каких-либо объяснений пока предпочитает воздерживаться, отмечает ТАСС.
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