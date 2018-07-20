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На Северном Кавказе нейтрализовано более 30 участников бандгрупп
00:53
Фото: fb.ru
С начала этого года на Северном Кавказе было ликвидировано свыше тридцати членов бандформирований, передает ТАСС. Со ссылкой на представителей Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций в регионе отмечается, что осуществлено более сорока спецопераций.
Как стало известно, за первое полугодие текущего года правоохранители провели десятки операций на территории Северо-Кавказского региона. За этот период они успели осуществить порядка двухсот специальных и семисот профилактических мероприятий.
Ранее сообщалось об инциденте в Дагестане, где неизвестные обстреляли машину полицейских. В результате ЧП погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще один пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. После случившегося в регионе объявили о введении плана "Перехват", ведется розыск нападавших.
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