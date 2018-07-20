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В Дагестане неизвестные обстреляли полицейскую машину: погибли два человека
20.7.2018 22:51
Фото: vk.me
В Кизилюртовском районе Дагестана неизвестными убиты двое сотрудников полиции, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД уточняется, что инцидент зафиксирован около 20:30 на 764 км федеральной трассы "Кавказ".
Согласно имеющимся на этот час данным, неустановленные лица, которые передвигались на автомобиле Lada, открыли огонь по полицейской машине, ехавшей в попутном направлении. После обстрела нападавшие с места ЧП скрылись, ведется их розыск.
В служебной машине находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД, двое из них скончались на месте от полученных ранений, еще один пострадал. После ЧП на территории района объявлено о введении плана "Перехват". Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и активно продолжают поиски преступников.
По предварительной информации, к обстрелу полицейской машины могут быть причастны члены местной бандгруппы.
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