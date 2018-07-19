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В Алма-Ате задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
07:58
Фото: livejournal.com
Полиция Алма-Аты задержала молодого человека по подозрению в убийстве 24-летнего фигуриста Дениса Тена.
Как сообщает "Интерфакс", мужчина уже начал давать признательные показания, рассказав о содеянном.
По словам прокурора столицы Казахстана Берика Жуйриктаева, имя подозреваемого - Киясов Нуралы Даулетбекович. Мужчина 1994 года рождения является уроженцем Жамбылской области. Задержанный начал давать признательные показания в присутствии своего адвоката.
Расследование этого резонансного инцидента ранее было взято на особый контроль генеральным прокурором страны. По данным ряда СМИ, полицейским уже удалось установить личность обоих подозреваемых. Сейчас правоохранители продолжают оперативные действия, направленные на задержание второго фигуранта.
Денис Тен был смертельно ранен, когда пытался остановить злоумышленников, пытавшихся снять зеркала с его машины. Спортсмен потерял сознание из-за кровопотери, когда его доставили в больницу, состояние оценивалось как критическое. Несмотря на срочно проведенную операцию и реанимационные мероприятия, проводившиеся в течение более чем двух часов, молодой человек умер. По словам врачей, у спортсмена были задеты крупные сосуды и жизненно важные органы.
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