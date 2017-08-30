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Врачи рассказали, как пытались спасти фигуриста Дениса Тена


20:58
Врачи рассказали, как пытались спасти фигуриста Дениса ТенаФото: lada.kz

В прессе появились сведения о событиях, которые предшествовали гибели призера Олимпийских игр в Сочи фигуриста Дениса Тена.

Ранее стало известно о трагедии, случившейся в Алма-Ате. Талантливый спортсмен скончался в больнице на 26-м году жизни.

Как стало известно, Денис Тен проводил время в компании друзей в одном из ресторанов столицы Алма-Аты. Молодой человек даже успел сообщить об этом на своей странице в Instagram. Покинув заведение, спортсмен пошел на парковку, где оставил свою машину. Тен заметил двух неизвестных, которые пытались снять зеркала заднего вида с его автомобиля. Злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ударов, после чего скрылись, рассказали представители МВД Казахстана.

По словам Серикжана Мусинова, который возглавляет управление здравоохранения страны, спортсмена, получившего травму бедра, обнаружили на месте ЧП в бессознательном состоянии. К тому времени молодой человек уже успел потерять много крови. Раненого незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

В момент госпитализации врачи оценивали состояние пациента как критическое. В Центральной городской клинической больнице No 12 провели экстренную операцию, в которой участвовали лучшие специалисты. Но пациент, находившийся "в крайне тяжелом состоянии, состоянии клинической смерти" не отреагировал на реанимационные мероприятия, проводившиеся в течение более чем двух часов.

По словам врачей, после ножевых ударов оказались задетыми крупные артерии и жизненно важные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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