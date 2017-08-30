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В Казахстане убит бронзовый призер Игр в Сочи Денис Тен
15:10
Фото: inform.kz
В Казахстане погиб фигурист Денис Тен, передает ТАСС.
По предварительным данным, спортсмен, завоевавший олимпийскую бронзу, скончался от ножевого ранения. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как стало известно, сегодня в столице Казахстана скончался фигурист Денис Тен. Спортсмен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, погиб от ножевого ранения.
Информация поступила от пресс-секретаря Минздрава Казахстана Ернара Акимкулова. Какие-либо дополнительные сведения об обстоятельствах ЧП, случившегося в Алма-Ате, из официальных источников пока не поступали.
Правоохранители приступили к расследованию по факту убийства титулованного спортсмена.
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