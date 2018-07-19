ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы самые дорогие спортивные клубы мира
Названы самые дорогие спортивные клубы мира
Психолог прокомментировал реакцию Мелании Трамп во время встречи с Путиным
Психолог прокомментировал реакцию Мелании Трамп во время встречи с Путиным
СМИ: Установлены подозреваемые в отравлении Скрипалей
СМИ: Установлены подозреваемые в отравлении Скрипалей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин высказался о последствиях включения Грузии и Украины в НАТОПутин высказался о последствиях включения Грузии и Украины в НАТО
Врачи рассказали, как пытались спасти фигуриста Дениса ТенаВрачи рассказали, как пытались спасти фигуриста Дениса Тена
В Египте вскрыли гигантский саркофаг из черного гранитаВ Египте вскрыли гигантский саркофаг из черного гранита
В Волгоградской области двое солдат ранены во время разминирования боеприпасов времен ВОВВ Волгоградской области двое солдат ранены во время разминирования боеприпасов времен ВОВ
Погибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществомПогибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Погибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществом


19.7.2018 19:40
Погибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществомФото: 123rf.com

Скончавшаяся в Эймсбери 44-летняя британка Дон Стерджес распылила содержимое флакона с отравляющим веществом себе на руки, пишет The Daily Mail.

Ранее в британских СМИ уже публиковали сведения о том, что женщина приняла емкость за духи.

В телефонном разговоре с братом Мэттью Чарльз Роули, пострадавший вместе с Дон Стерджес, рассказал о том, что приятельница нанесла вещество из флакона себе на руки. Женщина скончалась в больнице через несколько дней после этого.

В Скотланд-Ярде пока не прокомментировали сообщения о том, что нервно-паралитическим газ мог находиться во флаконе, похожим на емкость с духами.

Напомним, 4 июля в Эймсбери были найдены без сознания Чарльз Роули и Дон Стерджес. Состояние мужчины, пришедшего в себя 10 июля, медики до сих пор оценивают как стабильно тяжелое. По мнению официального Лондона, Роули и Стерджесс отравились из-за случайно найденной бутылочки, в котором находилось вещество "Новичок". Именно оно также было использовано в марте в Солсбери, при нападении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Британские правоохранители заявили, что им удалось идентифицировать отравителей Скрипаля. При этом в Лондоне практически не сомневаются, что к инциденту причастны русские.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»
Против арестованной в США россиянки Бутиной выдвинули новое обвинениеПротив арестованной в США россиянки Бутиной выдвинули новое обвинение
В деревне под Кировом полицейские застрелили двух алабаев, бросавшихся на людейВ деревне под Кировом полицейские застрелили двух алабаев, бросавшихся на людей
Крымского диверсанта Панова осудили на восемь лет колонииКрымского диверсанта Панова осудили на восемь лет колонии
В Хельсинки проводятся массовые акции в поддержку и против саммитаВ Хельсинки проводятся массовые акции в поддержку и против саммита

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru