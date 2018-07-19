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Погибшая в Эймсбери англичанка облилась отравляющим веществом
19.7.2018 19:40
Фото: 123rf.com
Скончавшаяся в Эймсбери 44-летняя британка Дон Стерджес распылила содержимое флакона с отравляющим веществом себе на руки, пишет The Daily Mail.
Ранее в британских СМИ уже публиковали сведения о том, что женщина приняла емкость за духи.
В телефонном разговоре с братом Мэттью Чарльз Роули, пострадавший вместе с Дон Стерджес, рассказал о том, что приятельница нанесла вещество из флакона себе на руки. Женщина скончалась в больнице через несколько дней после этого.
В Скотланд-Ярде пока не прокомментировали сообщения о том, что нервно-паралитическим газ мог находиться во флаконе, похожим на емкость с духами.
Напомним, 4 июля в Эймсбери были найдены без сознания Чарльз Роули и Дон Стерджес. Состояние мужчины, пришедшего в себя 10 июля, медики до сих пор оценивают как стабильно тяжелое. По мнению официального Лондона, Роули и Стерджесс отравились из-за случайно найденной бутылочки, в котором находилось вещество "Новичок". Именно оно также было использовано в марте в Солсбери, при нападении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Британские правоохранители заявили, что им удалось идентифицировать отравителей Скрипаля. При этом в Лондоне практически не сомневаются, что к инциденту причастны русские.
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