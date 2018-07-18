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СМИ: Установлены подозреваемые в отравлении Скрипалей
10:31
Фото: bbci.co.uk
Британским полицейским удалось идентифицировать отравителей Скрипаля, передает "Интерфакс".
Как стало известно, в Лондоне практически не сомневаются, что за этим преступлением стоят русские.
По мнению британской полиции, подозреваемые в нападении на Сергея и Юлию Скрипалей русские. Личность конкретных подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери удалось установить после тщательной перепроверки лиц, въезжавших в королевство "примерно в это время".
Ранее международные СМИ сообщали о причастности к этому преступлению сотрудников российской военной разведки. В частности, об этом писала газета The New York Times. Британским полицейским удалось идентифицировать отравителей Скрипаля, передает "Интерфакс". Отмечалось, что еще минувшем марте, незадолго до того как из Лондона выслали российских дипломатов, властей других стран ознакомили с некими сведениями, которые уже имелись у британских правоохранителей.
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