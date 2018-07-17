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В Казани украли якутские бриллианты ценой более 100 млн


17.7.2018 19:22
В Казани украли якутские бриллианты ценой более 100 млнФото: israelto.com

В Казани украден мешок с бриллиантми общей стоимостью более 100 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, ЧП случилось во время выставки "Ювелир Экспо. Казань", проводившейся на "Казанской ярмарке" с 11 по 15 июля.

Выяснилось, что бриллианты украли у жителя Якутии, который приезжал в Татарстан для участия в выставке. Владельцем драгоценных камней является компания "Seven Diamonds. Якутские Бриллианты".

В социальных сетях ранее распространились сообщения о том, что пропажа бриллиантов была обнаружена в аэропорту, когда житель Якутии намеревался покидать Казань. В администрации "Казанской ярмарки" отметили, что преступление было совершено вскоре после окончания мероприятия. В похищении подозревают иностранцев - граждан Колумбии.

В "Seven Diamonds. Якутские Бриллианты", подтвердив сведения и хищении, заявили о том, что ответственность за транспортировку ценного груза лежала на специализированной компании ООО "Бринкс". Деятельность ее можно сравнить с инкассаторской службой - весь товар принимается строго по акту. После случившегося Seven Diamonds собирается потребовать компенсацию с ООО "Бринкс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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