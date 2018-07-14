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СМИ: Убитая в Грузии американка была изнасилована
14.7.2018 23:02
Фото: accent.com.ge
В деле об убийстве американской семьи в Грузии появились новые обстоятельства, передает агентство "Интерфакс".
Как установили эксперты, погибшая женщина была изнасилована.
По данным грузинских правоохранителей, эксперты завершили исследование тела 43-летней Лоры Смит. В результате выяснилось, что незадолго до гибели женщина была изнасилована.
Телевизионный канал "Имеди" со ссылкой на собственные источники отмечает, что у подозреваемого в убийстве семьи изъяли мобильный телефон, в котором найдены снимки женщины. В эфир также вышел материал с записью допроса пастуха. Молодой человек признается в расправе над семьей из трех человек.
Напомним, пастуха Малхаза Кобаури задержали по подозрению в убийстве семьи американских граждан 9 июля. Спустя два дня молодой человек был арестован. Согласно материалам уголовного дела, преступление совершено 4 июля. Сначала из охотничьего ружья был застрелен 44-летний глава семейства Райан Смит, а его супруга, пытаясь убежать, упала со скалы в ущелье Хада. Затем убили четырехлетнего ребенка пары.
По версии следствия, мотивом преступления могла стать ссора. Конфликт разгорелся после того, как Смит сделал замечание Кобаури - пастух носил оружие таким образом, что оно представляло опасность для окружающих.
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