Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Грузинского пастуха подозревают в расправе над американской семьей

9.7.2018 19:43

Фото: sputnik-georgia.com



В Грузии задержан двадцатилетний пастух, подозреваемый в убийстве трех человек.



Жертвами преступления стали супруги-американцы и их маленький ребенок, которые также имели грузинское гражданство, передает РИА Новости.



Ранее стало известно об исчезновении супругов, отправившихся в горы с четырехлетним ребенком. Спустя несколько дней муж и жена были найдены погибшими. ЧП случилось в ущелье Хада, которое расположено на территории Душетского муниципалитета в регионе Мхета-Мтианети.



Грузинским спасателям пришлось потратить нескольких суток, чтобы найти тело ребенка. В результате место, где были останки, указал единственный подозреваемый - молодой пастух.



По версии следствия, 4 июля между молодым человеком и главой семейства возник случайный конфликт. Пастух выстрел из имевшегося у него охотничьего оружия в голову мужчины, а затем смертельно ранил ребенка. Женщина, пытавшаяся спастись, упала в ущелье. От полученных травм она погибла на месте.



Первоначально дело возбудили по статье о причинении смерти вследствие неосторожности. Однако позже оно было переквалифицировано - теперь речь идет об умышленно совершенном преступлении, причем при отягчающих обстоятельствах. В случае, если суд признает пастуха виновным, ему будет грозить пожизненное лишение свободы, отмечают грузинские СМИ.



Автор: Злата Богатова

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