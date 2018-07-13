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В Пакистане число жертв взрыва увеличилось до 128


09:59
В Пакистане число жертв взрыва увеличилось до 128Фото: yerkirmedia.am

До 128 человек возросло количество жертв взрыва на юго-западе Пакистана, передает телевизионный канал Geo TV.

Напомним, накануне там произошли сразу две крупные террористические атаки.

В результате теракта, совершенного смертником в округе Мастунг, погибли более ста двадцати человек, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей администрации Белуджистан.

О своей причастности к теракту заявили представители "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой экстремистской группировки в РФ официально запрещена). На место происшествия были стянуты усиленные наряды полицейских подразделений и сил безопасности.

После случившегося в Центризбиркоме Пакистана постановили перенести выборы в данном избирательном округе.

Как уже сообщалось, взрыв прогремел рядом с местом, где проводился предвыборный митинг. Участниками мероприятия были порядка тысячи человек. В числе жертв - кандидат от не так давно сформированной партии "Белуджистан Авами" и ее председатель Навабзада Сирай Райсани.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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