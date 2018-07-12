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На западе Пакистана жертвами двух взрывов стали более 70 человек
18:48
Фото: tasnimnews.com
В Пакистане как минимум семьдесят человек погибли в результате двух взрывов.
Второй за минувшие сутки инцидент случился во время предвыборного митинга, проводившегося в провинции Белуджистан на западе страны.
По данным телевизионного канала Geo TV, местные экстренные службы сообщают о не менее семидесяти погибших и десятках раненых. Правоохранительные органы округа Мастунг, где случилось ЧП, уже приступили к работе по выяснению всех обстоятельств инцидента.
В числе жертв взрыва в Мастунге - кандидат от не так давно сформированной партии "Белуджистан Авами" и ее председатель Навабзада Сирай Райсани. Сведения о гибели родственника уже подтвердил брат политика Лашкари Райсани. По его словам, в последнее время он часто получал угрожающие сообщения.
До ЧП в Мастунге взрывное устройство было приведено в действие в городе Банну, где проводил свой предвыборный митинг Муттахид Маджлис-э-Амаль Ахрам Хан Дуррани. Лидер альянса ультраправых политических движений Пакистана собирается принять участие в парламентских выборах, которые должны пройти уже 25 июля.
Жертвами инцидента в Банну (западная провинция Хайбер-Пахтунхва) стали не менее пяти человек, свыше тридцати были ранены.
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