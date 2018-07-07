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В Burger King опровергли информацию о записи экрана их мобильным приложением
15:28
Фото: kudavlogit.com
Официальные представители Burger King прокомментировали сведения о том, что их мобильное приложение может собирать личные пользовательские данные.
Как передает РИА Новости, распространившиеся в прессе сообщения не соответствуют действительности.
По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, мобильное приложение Burger King не ведет сбор персональных пользовательских данных, тогда как все транзакции защищены достаточно надежно.
Ранее в социальных сетях, а потом и СМИ, распространились публикации о том, что мобильное приложение российского Burger King способно вести видеозапись с экранов пользователей, включая моменты, когда пользователи вводят данные, связанные с их банковскими картами.
На появившуюся информацию отреагировал Роскомнадзор. На официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте" был размещен вопрос о потенциальной уязвимости, адресованный компании.
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