Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Burger King опровергли информацию о записи экрана их мобильным приложением

15:28

Фото: kudavlogit.com



Официальные представители Burger King прокомментировали сведения о том, что их мобильное приложение может собирать личные пользовательские данные.



Как передает РИА Новости, распространившиеся в прессе сообщения не соответствуют действительности.



По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, мобильное приложение Burger King не ведет сбор персональных пользовательских данных, тогда как все транзакции защищены достаточно надежно.



Ранее в социальных сетях, а потом и СМИ, распространились публикации о том, что мобильное приложение российского Burger King способно вести видеозапись с экранов пользователей, включая моменты, когда пользователи вводят данные, связанные с их банковскими картами.



На появившуюся информацию отреагировал Роскомнадзор. На официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте" был размещен вопрос о потенциальной уязвимости, адресованный компании.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 213

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