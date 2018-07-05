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Режиссера Люка Бессона вновь обвиняют в непристойном поведении


09:52
Режиссера Люка Бессона вновь обвиняют в непристойном поведенииФото: golosiyiv.kiev.ua

В адрес Люка Бессона высказали обвинения в сексуальных домогательствах еще несколько женщин, пишут французские СМИ.

В числе тех, кто мог пострадать от действий знаменитого режиссера, его 49-летняя ассистентка.

Как заявила помощница Люка Бессона по кастингу, каждый раз, когда она оказывалась с режиссером в лифте, он требовал от нее вступить в интимные отношения. Другие дамы, не вдаваясь в подробности, отметили, что известный кинематографист "вел себя неуместно" в общении с ними. По данным The Hollywood Reporter, одна актриса рассказала, что из-за домогательств Бессона ей якобы пришлось сбежать с кастинга "на четвереньках".

Режиссер уже отреагировал на публикации в СМИ, решительно отвергая все обвинения в свой адрес. Как заявил адвокат Тьерри Марембер, представляющий интересы Люка Бессона, рассказы этих женщин он считает "обвинениями из разряда фантастики".

В минувшем мае 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, у которой в прошлом был роман с кинематографистом, обвинила его в изнасиловании. Она сообщила, что в последний раз интимные отношения состоялись без ее согласия, так как она была без сознания из-за наркотиков, якобы подсыпанных в чай. Позже стало известно о том, что токсикологический анализ, осуществленный в рамках расследования, не обнаружил в организме актрисы следов каких-либо сильнодействующих веществ.

Напомним, не так давно французская актриса и модель Эммануэль Сенье отказалась от предложения вступить в ряды академиков, которые выбирают победителей "Оскара", в знак солидарности со своим мужем - режиссером Романом Полански.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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