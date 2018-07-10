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Эммануэль Сенье отказалась от членства в оскаровской киноакадемии в знак солидарности с мужем Романом Полански
10.7.2018 11:21
Фото: ladmedia.fr
Известная французская актриса и модель Эммануэль Сенье в знак солидарности с супругом Романом Полански решила отказаться от предложения вступить в ряды академиков, которые выбирают победителей "Оскара". Напомним, режиссера попросили покинуть киноакадемию в минувшем мае, на фоне скандала, связанного с волной новых обвинений в сексуальном насилии.
Помимо Романа Полански из рядов заслуженных американских деятелей искусства были официально вычеркнуты Харви Вайнштейн и Билл Косби, обвиненных в изнасилованиях и домогательствах. Полански тогда заявил, что намерен судиться с Академией киноискусства и наук США.
Несмотря на неоднократные просьбы прекратить судебные разбирательства, поступавшие от американки Саманты Геймер, в Соединенных Штатах продолжается процесс в отношении Романа Полански. В 1978 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в растлении несовершеннолетней: дав тринадцатилетней девушке шампанское и наркотики, он принудил ее заняться сексом.
Полански, признавший вину и в рамках сделки с судом согласившийся на обследование у психиатров, позже уехал в Европу. Причиной этого стали опасения в том, что судья, отменив договоренность, может отправить Полански за решетку, причем на долгий срок. Вплоть до того, как поднялась волна обсуждения темы харрасмента в Голливуде, Полански оставался почетным киноакадемиком.
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