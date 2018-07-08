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В Таиланде восьмой ребенок покинул пещеру Кхао Луанг
16:01
Фото: novostidny.ru
В Таиланде до восьми человек увеличилось число детей, которых уже удалось вывести из пещеры Кхао Луанг, передает ТАСС.
Напомним, после спасения первых четырех ребят было объявлено о приостановлении операции на несколько часов.
Информации о состоянии спасенных детей из официальных источников пока не поступало. Сразу после того, как ребята покинули пещеру, их доставили в медицинское учреждение. В заточении на данный момент пока продолжают оставаться еще пять человек - четверо игроков детской футбольной команды и их тренер.
Напомним, ЧП случилось еще 23 июня, когда на территории национального парка были найдены мотоцикл и велосипеды. Позже выяснилось, что лежавшие у входа в пещеру Кхао Луанг вещи и спортивный инвентарь принадлежат школьникам и их тренеру. Группа из детей возраста 11-16 лет вместе с 25-летним наставником, решили зайти в пещеру, которая простирается почти на 10 км, имея целый ряд входов и выходов.
После того, как дети и тренер оказались внутри, вход залило водой - в регионе начались ливневые осадки. Кроме того, произошел обвал, и ребята оказались заблокированы внутри.
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