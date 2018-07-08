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В Таиланде приостановлена операция по вызволению детей из пещеры
8.7.2018 22:55
Фото: novostidny.ru
Таиландские спасатели приостановили проведение операции по эвакуации детей из пещеры, передает телевизионный канал Sky News.
К настоящему времени вызволить удалось четверых ребят. В ряде источников появились сообщения о шести спасенных детях, однако информация пока не получила официального подтверждения.
Прокомментировав операцию по спасению детской футбольной команды, губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн отметил, что все прошло даже "лучше, чем ожидалось". По его словам, спасателям необходим перерыв, чтобы подготовиться к продолжению работы.
Следующий этап операции по вызволению детей и их тренера из пещеры, предположительно, начнется через десять часов. Как пояснил Оссатанакорн, идет подготовка к мероприятиям, которые могу занять в общей сложности от десяти до двадцати часов.
Коридоры пещер оказались заполнены водой из-за муссонных дождей. Полностью откачать воду не удалось. В результате некоторые участки пути ребята преодолевают пешком, а часть - плывут под водой. Детей снабдили соответствующей экипировкой. Школьников сопровождают самые опытные дайверы.
Четверых мальчиков, которые уже благополучно вышли из пещеры, доставили в больницу. В ряде СМИ ранее появились сообщения о шести спасенных детях, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.
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