Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Таиландским детям, блокированным в пещере, грозит новая опасность

6.7.2018 14:21

Фото: novostidny.ru



В пещере, где остаются члены детской футбольной команды и их тренер, постепенно изменяется состава воздуха, передает РИА Новости. По мнению экспертов, речь идет о новой угрозе для школьников.



Ранее стало известно о гибели боевого пловца, который участвовал в спасательной операции.



В ходе брифинга, который транслировал телевизионный канал Thai PBS, выступил капитан ВМС Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео, командующий подразделением "морских котиков". Именно им предстоит осуществить эвакуацию детей из пещеры. По словам командира "котиков", учитывая сложившиеся обстоятельства, медлить, ожидая благоприятного момента, просто нельзя. В пещере сейчас присутствует достаточно много людей, которые выполняют неотложные работы. В результате содержание кислорода там падает, и это вполне может стать угрозой для детей, которые пока остаются заблокированными.



Вывести всех людей, чтобы уровень углекислоты не повышался, не представляется возможным. Дело в том, что активно идет работа по откачке воды. Если прекратить установку системы труб и шлангов, вода сразу же заполнит большую часть пещеры. В этом случае спасение детей в дайверской экипировке (пока это наиболее актуальный вариант их вывода) окажется нереальным. Маршрут, на котором есть множество коридоров и камер, полностью залитых водой, сложно преодолеть даже самым опытным дайверам.



Ранее стало известно о гибели 38-летнего бывшего старшего сержанта ВМС Таиланда, который участвовал в спасательной операции в качестве добровольца. Выполнив очередное задание по доставке баллонов с кислородом, он потерял сознание под водой из-за недостатка воздуха. Напарник смог вытащить его на сухое место, но все попытки реанимировать товарища оказались безуспешными. Отставной сержант скончался, так и не придя в сознание.



Помимо ухудшающегося качества воздуха, сохраняется риск повторного затопления пещеры.



Напомним, ранее свою помощь таиландским спасателям уже предложили представители МЧС России.



Автор: Злата Богатова

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