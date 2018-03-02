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СМИ: Жертвами теракта в Уагадугу стали около 30 человек
2.3.2018 23:43
Фото: cloudfront.net
В столице Буркина-Фасо силовики завершили спецоперацию по нейтрализации группы вооруженных людей, которые ранее атаковали несколько зданий.
Об обстановке в Уагадугу рассказала почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали, передает ТАСС.
Как стало известно, руководство Буркина-Фасо официально объявило об окончании операции в столице. По данным различных источников, количество жертв инцидента может составлять от семи до тридцати человек. Силовики приступили к расследованию, обстоятельства ЧП выясняются. Как отметила Анна Рачина-Кулибали, после завершения силовой операции "обстановка в городе успокоилась". Вместе с тем, район, где недавно раздавались звуки выстрелов, пока остается оцепленным сотрудниками полиции.
Как передает Agence France Presse, в результате вооруженного нападения, которому подверглось в минувшую пятницу, 2 февраля, здание главного штаба армии Буркина-Фасо и посольства Франции в Уагадугу, стали по меньшей мере тридцать человек. Однако подтверждения этих данных от местных властей пока не было.
По словам почетного консула, пока остается неизвестным, могут ли среди жертв и раненых быть иностранные граждане.
О своей причастности к нападению пока не заявила ни одна из экстремистских группировок, которые действуют на территории Буркина-Фасо.
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