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В столице Буркина-Фасо поизошел взрыв, слышны звуки выстрелов


2.3.2018 15:52
В столице Буркина-Фасо поизошел взрыв, слышны звуки выстреловФото: cloudfront.net

В центре Уагадугу до сих пор слышны выстрелы, передает ТАСС со ссылкой на почетного консула Российской Федерации в Буркина-Фасо Анну Рачина-Кулибали.

Сведения о пострадавших и другие обстоятельства инцидента выясняются, отметила она.

По словам почетного консула РФ, обстановка остается достаточно взрывоопасной, однако никакой конкретной информации о случившемся пока нет. Анна Рачина-Кулибали отметила, что ожидает уточнений из официальных источников.

Ранее в центре Уагадугу, где располагаются посольство Франции и французский культурный центр, произошли ряд атак. Силовики окружили нападавших, но нейтрализовать их пока не удалось, рассказала российский почетный консул.

Как передает информагентство Reuters, цитируя свидетельства очевидцев, выстрелы звучат неподалеку от штаб-квартиры армии Буркина-Фасо. Кроме того, в Уагадугу произошел по меньшей мере один взрыв. Нападение совершила группа вооруженных мужчин в масках.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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