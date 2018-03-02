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В США два человека погибли при стрельбе в Мичиганском университете
2.3.2018 19:33
Фото: google.com
В Соединенных Штатах подтверждена информация о гибели двух человек в результате стрельбы в Мичиганском университете.
Как передает РИА Новости, соответствующее заявление сделала администрация учебного заведения.
Со ссылкой на представителей местной полиции в Twitter Мичиганского университета указывается, что в результате утреннего инцидента были смертельно ранены два человека Жертвы стрельбы в кампусе не являлись студентами.
Как полагают американские правоохранители, причиной ЧП стал некий личный конфликт. Стрелявшего задержать пока не удалось, полиция активно проводит мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.
Напомним, ранее в штате Джорджия был арестован педагог, открывший стрельбу в одной из школ города Далтон. К счастью, обошлось без жертв.
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