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В США задержан учитель, устроивший стрельбу в школе
28.2.2018 23:24
Фото: thetimesnews.ru
В Соединенных Штатах педагог открыл стрельбу в учебном заведении, передают американские СМИ.
ЧП случилось в одной из школ города Далтон, который находится в штате Джорджия.
Со ссылкой на Twitter местного полицейского управления сообщается, что учитель, открывший стрельбу в здании учебного заведения, забаррикадировался в классе. Правоохранители, прибывшие к месту ЧП, смогли его задержать.
К счастью, никто из детей, находившихся в школе, не пострадал. Полицейские оперативно провели эвакуацию всех учеников и сотрудников.
Официальные источники в интересах следствия пока не раскрывают личные данные педагога и не сообщают о вероятных мотивах его действий.
По данным ряда СМИ, в ходе экстренной эвакуации один ребенок повредил колено. Мальчику потребовалась помощь медиков.
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