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В Берлине полиция задержала предполагаемого организатора «кокаинового дела»
09:50
Фото: gazetasng.ru
В Германии в ночь на пятницу по запросу Интерпола задержан Андрей Ковальчук, подозреваемый в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию и Европу, передает ТАСС.
Как рассказал адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков, его клиент был арестован в пригороде Берлина в собственном доме.
В ближайшее время германские правоохранители начнут решать вопрос об экстрадиции Ковальчука в Россию. По словам Жеребенкова, мужчина проживал с супругой, не скрываясь от полиции. Когда к нему в дом прибыли сотрудники силовых структур, они "вели себя корректно и провели задержание", - отметил юрист.
Жеребенков добавил, что задержание было осуществлено по запросу РФ в Интерпол. Решение о выдаче Ковальчука пока не принято. Предполагается, что будет нанят германский адвокат в целях "добиваться отказа в его экстрадиции России".
Напомним, ранее в управлении делами президента РФ опровергли информацию о причастности летного отряда "Россия" к так называемому "кокаиновому делу". Сведения такого рода ранее широко распространились в прессе. В качестве подтверждения этих данных прилагались фотоматериалы из уголовного дела, где был запечатлен лайнер, в который в тот момент загружали чемоданы.
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