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В Москве опровергли сведения о причастности к «кокаиновому делу» отряда «Россия»
11:27
Фото: turkiyeturizm.com
В Москве опровергли информацию о причастности летного отряда "Россия" к так называемому "кокаиновому делу", передает агентство "Интерфакс". Как заявили в управлении делами президента, в материале РБК использовали снимок, который можно с легкостью фальсифицировать.
Ранее в ряде российских СМИ распространились сообщения о том, что лайнером из "кокаинового дела" является один из самолетов отряда "Россия". В качестве подтверждения этих данных прилагались фотоматериалы из уголовного дела. На снимках, которые опубликовало управление аргентинской жандармерии, был запечатлен лайнер, в который в тот момент загружали чемоданы.
Напомним, ранее в МВД заявили о том, что в рамках уголовного дела о попытке контрабандного перевоза около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию вполне могут быть новые задержания.
Как отмечалось в решении об избрании меры пресечения в отношении Иштимира Худжамова, пока удалось установить еще не всех соучастников данного преступления, поэтому число фигурантов уголовного дела может возрасти. Несколько подозреваемых были задержаны еще в середине декабря прошлого года. Позже столичный Тверской суд отправил Абянова, Калмыкова и Худжамова под арест.
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