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Состояние Валерия Гаркалина остается тяжелым
10:45
Фото: gazeta.ru
В НИИ им. Склифосовского врачи по-прежнему оценивают как тяжелое состояние известного отечественного актера театра и кино Валерия Гаркалина, передает ТАСС.
Артист остается в реанимационном отделении.
Как сообщили представители лечебного учреждения, у артиста сохраняется температура 37. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. В настоящее время Валерий Гаркалин остается под наблюдением реаниматологов, отметили в институте.
Напомним, ранее экстренную госпитализацию известного артиста прокомментировал ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподает Валерий Гаркалин, Григорий Заславский. По его словам, актер не так давно перенес простуду, после которой никак не мог восстановиться. В результате близкие Гаркалина настояли на том, чтобы артиста доставили в больницу.
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