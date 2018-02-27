Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ректор ГИТИСа рассказал о состоянии доставленного в реанимацию Гаркалина

27.2.2018 22:10

Фото: gazeta.ru



Актер театра и кино Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован и сейчас находится в реанимации института Склифософского, передают российские СМИ. По предварительным данным, врачи поставили артисту диагноз "воспаление легких".



Как сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподает Валерий Гаркалин, Григорий Заславский, угрозы для жизни актера нет. Как оказалось, ранее артист на ногах перенес простуду и сильно кашлял, передает ТАСС.



По словам Заславского, на госпитализации настояли родные и друзья Гаркалина. В результате состояние артиста, когда его доставили в медучреждение, оценивалось врачами как тяжелое. Сейчас актер "уже пришел в себя", - сказал ректор ГИТИСа.



Уточняется, что лечение было начато еще на прошлой неделе. Предположительно, Гаркалину придется еще некоторое время провести под наблюдением медиков.



Автор: Злата Богатова

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