|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Завершена спецоперация в Казани, где в перестрелке погиб омоновец
01:30
Фото: vk.me
Представители МВД по Республике Татарстан рассказали о спецоперации, завершившийся в столице региона, передает ТАСС.
Как стало известно, мужчина, устроивший в Казани стрельбу, скончался.
По данным пресс-службы республиканского полицейского главка, нападавший покончил жизнь самоубийством, когда силовики пытались его задержать. Подтверждены сведения о том, что "злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения".
Сигнал о ЧП поступил в полицию от обеспокоенных местных жителей, которые слышали звуки выстрелов. Как выяснилось позднее, в подъезде жилого дома на улице Авангардной стрелял злоумышленник 1981 года рождения. Мужчина в последнее время конфликтовал с женой.
Ранее по заявлению супруги мужчину подвергли административному аресту за хулиганство. Просидев десять суток за решеткой, мужчина, захватив с собой оружие, вновь пришел выяснять отношения с женой и ее братом, в квартире которого находилась женщина. Отмечается, что злоумышленник стрелял по входной двери.
Напомним, ранее стало известно о гибели в Казани сотрудника Росгвардии. Как пишут российские СМИ, у омоновца остались супруга и трое детей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|