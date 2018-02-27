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В перестрелке в Казани, кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек
27.2.2018 23:33
Фото: livejournal.com
До двух человек возросло количество жертв перестрелки в Казани, передает агентство "Интерфакс".
Ранее в МВД Татарстана подтвердили информацию о гибели сотрудника правоохранительных органов. Второй человек, получивший в ходе ЧП смертельные ранения, является гражданским.
Со ссылкой на информированный источник отмечается, что пострадали в результате инцидента по меньшей мере два человека. Операция по обезвреживанию 34-летнего стрелка продолжается. Обстоятельства выясняются.
По данным региональных СМИ, закрывшийся в квартире вооруженный мужчина находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Кроме того, стрелок страдает от расстройства психики.
Ранее стало известно о том, что житель столицы Татарстана открыл огонь из окна квартиры. Прибывшим к месту происшествия силовикам пока не удается убедить его начать переговоры.
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