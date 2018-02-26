|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В британском Лестере число жертв взрыва возросло до пяти человек
26.2.2018 18:02
Фото: livincool.com
До пяти человек увеличилось количество жертв взрыва, который накануне вечером прогремел в продовольственном магазине британского Лестера.
Уточненные сведения приводит телевизионный канал Sky News.
Со ссылкой на официальных представителей местной полиции отмечается, что на данный момент в больницах города остаются пять человек. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Ранее была официально подтверждена гибель четырех человек.
После мощного взрыва было практически полностью разрушено двухэтажное здание. Магазин, в котором случилось ЧП, располагался на первом этаже дома. После взрыва руины охватил сильнейший пожар.
Данных о вероятных причинах происшествия полиция Лестера пока не предоставила. В рамках начатого расследование лишь установлено, что случившееся не связано с действиями террористов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|