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Жертвами взрыва в британском Лестере стали четыре человека
26.2.2018 11:38
Фото: кадр видео с youtube.com
Полиция английского Лестера подтвердила сведения о гибели четырех человек. Все они стали жертвами мощного взрыва, который накануне вечером, 25 февраля, произошел в продовольственном магазине. Напомним, население города после случившегося призывали держаться подальше от места ЧП.
Как указано в Twitter местных правоохранителей, в результате ночного взрыва в Лестере погибли четыре человека. Сведений о личности погибших и причинах инцидента официальные источники пока не приводят.
В заявлении, которое было сегодня размещено на портале правоохранительных структур города, отмечается, что в больницы после взрыва доставили четырех пострадавших.
Обстоятельства ЧП продолжают выяснять специалисты, включая представителей пожарной службы. По данным ряда британских СМИ, случившееся не было квалифицировано как теракт.
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