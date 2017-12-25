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ГАЗ: Водитель автобуса, въехавшего в переход, не пытался затормозить
11:04
Фото: tvc.ru
Водитель автобуса, накануне допустивший въезд в переход на западе российской столицы, не применил ни одну из тормозных систем транспортного средства, заявили в группе "ГАЗ". По данным российских СМИ, которые цитируют предварительное заключение экспертов, иначе "автобус бы гарантированно остановился".
В случае, если бы шофер успел задействовать хоть одну из тормозных систем, которыми оснащено транспортное средство, не говоря уже о стандартном процессе торможения двигателем, автобус бы обязательно остановился, подчеркивают специалисты. В начале движения колеса оказались резко вывернутыми вправо, следствием чего и стало существенное отклонение от нужного маршрута, выяснили эксперты группы ГАЗ, который является производителем автобуса.
Окончательные выводы о причинах этого ДТП объявят лишь после завершения технической экспертизы состояния автобуса и других исследований, обязательных в такого рода случаях.
Как уже сообщалось, катастрофа случилась накануне около станции метро "Славянский бульвар". Водитель рейсового автобуса, пытаясь осуществить объездной маневр, допустил въезд в подземный переход, где в тот момент было много людей. В общей сложности в результате ЧП пострадали пятнадцать человек, четверо от полученных ранений скончались на месте.
Водитель автобуса задержан. Ранее правоохранители заявили о том, что версия о террористической атаке исключена.
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