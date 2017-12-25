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В Москве рейсовый автобус въехал в переход, погибли 4 человека
25.12.2017 16:52
Фото: tvc.ru
На западе российской столицы автобус въехал в подземный переход, когда там находилось много людей, передает ТАСС.
Жертвами аварии, которая случилась возле станции метрополитена "Славянский бульвар", согласно предварительно полученной информации, стали четыре человека.
Как стало известно, нескольких пострадавших сотрудникам экстренных служб пришлось извлекать из-под колес рейсового автобуса. Со ссылкой на представителей столичной службы скорой помощи уточняется, что ранения получили по меньшей мере девять человек.
Состояние нескольких пострадавших, по словам медиков, остается тяжелым.
После аварии сформировали штаб по ликвидации последствий ЧП. К месту инцидента был направлен вертолет санавиации, который доставил раненых в медучреждения.
Обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из самых оживленных мест около станции метро "Славянский бульвар", выясняет полиция. Пока данных о вероятных причинах аварии из официальных источников не поступало.
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