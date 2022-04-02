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В МИД Китая призвали не переоценивать роль Пекина в урегулировании украинского кризиса


2.4.2022 11:13
В МИД Китая призвали не переоценивать роль Пекина в урегулировании украинского кризисаФото: orient.tm

Пекин не может потребовать от Москвы завершения спецоперации на Украине, указал Ван Лутун, возглавляющий департамент Европы в МИД Китая. Прокомментировав организованный накануне саммит лидеров КНР и ЕС, дипломат призвал не переоценивать роль его страны в урегулировании этой ситуации, а также подчеркнул, что власти Китая выступают в поддержку прекращения огня.

Китайские власти всегда выступали в поддержку прекращения огня, подчеркнул в ходе специального брифинга начальник департамента Европы МИД КНР Ван Лутун. Вместе с тем, не стоит переоценивать роль Пекина в урегулировании украинского кризиса. Как заявил китайский дипломат, конфликт не будет прекращен, если руководство КНР к этому призовет.

Ван Лутун отметил, что в Пекине пытались предпринимать определенные действия, чтобы способствовать прекращению огня, передает ТАСС. Китайский дипломат напомнил, как уже на второй день конфликта председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с главой РФ  Владимиром Путиным. Через несколько дней после этой телефонной беседы состоялся первый раунд обсуждений представителей Москвы и Киева.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова

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