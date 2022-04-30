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Ниинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТО
30.4.2022 20:58
Фото: katehon.com
Президент Финляндии Саули Ниинисте допускает, что после вступления его государства в НАТО у его восточных границ могут появиться российские военные базы. Своим мнением по этому поводу он поделился в интервью Ilta-Sanomat, которое цитирует сегодня РБК.
По словам Саули Ниинисте, предупреждения Москвы о возможных последствиях вступления его страны в Североатлантический альянс можно считать ожидаемыми. Представитель официального Хельсинки пояснил, что речь идет о довольно "последовательном продолжении" всего, что уже звучало на протяжении последних лет, включая заявления главы РФ Владимира Путина.
Сейчас Финляндия, как и Швеция, обладает статусом партнера военного блока. Говоря о возможном присоединении к НАТО в качестве страны-участницы, Нииесте назвал "поворотным моментом" требования к гарантиям безопасности, озвученный Москвой в конце прошлого года. Речь шла, в частности, о нерасширении альянса в восточном направлении. Российские власти попытались таким образом ограничить выбор Стокгольма и Хельсинки, указал президент Финляндии.
В Финляндии и Швеции заговорили о вступлении в НАТО, когда глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступил с заявлением по поводу возможного присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. По ее словам, это может повлечь "негативные последствия" глобального масштаба, а также плохо скажется на "стабильности на севере Европы". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, высказавшись о таком развитии событий, предупредил о том, что Москва будет вынуждена значительно усилить группировку сухопутных сил вдоль границ с НАТО, а также начать разворачивать свои ВМС в акватории Финского залива.
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