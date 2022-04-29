Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прага подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

29.4.2022 18:16

Фото: azerforum.com



Власти Чехии не намерены платить за российский газ в рублях, заявил глава правительства страны Петр Фиала.



Представитель официальной Праги объявил об этом сегодня в ходе делового визита в Варшаву, передает агентство "Интерфакс".



Прага "определенно не будет платить за российский газ в рублях", - цитирует заявление Петра Фиалы Чешское радио. По словам главы правительства Чехии, он не может согласиться с мнением Будапешта, который выразил согласие на оплату в рублях. Представитель официальной Праги при этом выразил намерение повлиять на позицию венгерских властей.



Фиала был вынужден признать, что на текущий момент его государство примерно на 90% зависит от поставок газа из РФ. В ходе переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким он высказался за возобновление обсуждений по поводу проекта создания газопровода "Сторк II", который сможет объединить их страны. Чешский премьер пояснил, что уже имеются соглашения об открытии соответствующих дебатов.



Чехам стоит "посыпать голову пеплом" из-за того, что они "подзабыли" о проекте газопровода "Сторк II". Теперь же настал момент вернуться к этим вопросам, отметил Фиала и добавил, что в Праге допускают вариант закупок газа на СПГ-терминалах, которые планируют создать в Польше.



Автор: Злата Богатова

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