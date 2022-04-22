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Немцам порекомендовали мыться по-кошачьи из-за России


22.4.2022 21:34
Немцам порекомендовали мыться по-кошачьи из-за РоссииФото: alphacoders.com

Немецкая газета Bild рекомендовала читателям начинать мыться без мыла и стараться поддерживать личную гигиену по-кошачьи.

Издание поясняет, что это поможет жителям Германии постепенно избавиться от "энергетической зависимости" от РФ.

В публикации отмечается, что немцам следует меньше отапливать собственные жилища, реже "шататься по саунам" и стараться не так часто пользоваться душем. Со ссылкой на федерального министра экономики Германии Роберта Хабека авторы уточняют, что таким образом жители ФРГ смогут стать более независимыми от поставок энергоносителей из РФ — "всей этой нечистой нефти и газа".

Издание также приводит мнение дерматолога Яэли Адлер, которая не считает редкое мытье вредным для личной гигиены. Специалист убеждена, что это даже полезно для кожи, потому что на ней начнут размножаться бактерии, "необходимые для здоровья". Примерно через три недели без воды и мыла, пояснила Адлер, неприятные запахи начнут исчезнуть сами по себе - в кожных покровах запустится "процесс самоочищения".

В результате газета Bild пришла к выводу, что наилучшим способом поддерживать чистоту можно считать "классический метод умывания кошек".

Напомним, в начале года руководство британской энергетической компании Ovo Energy принесло извинения за советы обнимать котов и собак, чтобы сэкономить деньги с учетом возросших цен. Из-за резкого подъема стоимости энергоносителей потребителям также рекомендовали крутить хулахуп и пить больше воды.

Автор: Злата Богатова

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