Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартире

30.4.2022 20:59

Фото: livejournal.com



В Забайкальском крае силовики после безуспешных переговоров проникли в квартиру, где житель Читы удерживал маленького сына.



Попытки договориться с ним продолжались в течение нескольких часов, передают российские СМИ.



Когда многочасовые переговоры с мужчиной, который после конфликта закрылся в квартире с ребенком, не принесли результата, было принято решение проникнуть в помещение, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей регионального УФСБ отмечается, что силовики вскрыли дверь и смогли освободить мальчика.



Ребенок 2019 г.р. в результате происшествия не пострадал, сейчас он находится в полной безопасности. Малыша уже передали матери, пояснил источник агентства.



Мужчина, запершийся в квартире с сыном после семейного конфликта, задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства инцидента. Предполагается, что гражданина в целях дальнейшего разбирательства доставят в отдел полиции.



Как уточнили в пресс-служба полицейского главка по Забайкалью, отец мальчика в прошлом не раз был судим. За какие преступления мужчину 1986 г.р. привлекали к ответственности, в ведомстве не сообщили.



ЧП случилось в одном из домов на Украинском бульваре Читы. Местная жительница обратилась в полицию, рассказав, что ее не пускает в квартиру отец ребенка, закрывшийся внутри вместе с малышом. Вскоре по указанному адресу прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и других экстренных служб.



По факту происшествия уже завели уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.4.2022 19:32 На Урале мужчина и двое детей стали жертвами пожара

На Урале мужчина и двое детей стали жертвами пожара 30.4.2022 19:31 В Ингушетии трое полицейских задержаны по подозрению в грабеже

В Ингушетии трое полицейских задержаны по подозрению в грабеже 30.4.2022 19:31 Жителя Тобольска убили из-за майнинговой фермы

Жителя Тобольска убили из-за майнинговой фермы 30.4.2022 19:31 В Тульской области гражданин Таджикистана получил 18 лет колонии за наркоторговлю

В Тульской области гражданин Таджикистана получил 18 лет колонии за наркоторговлю 30.4.2022 19:30 В Вологде найдены мертвыми мать с двумя детьми