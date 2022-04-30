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Задержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартире


30.4.2022 20:59
Задержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартиреФото: livejournal.com

В Забайкальском крае силовики после безуспешных переговоров проникли в квартиру, где житель Читы удерживал маленького сына.

Попытки договориться с ним продолжались в течение нескольких часов, передают российские СМИ.

Когда многочасовые переговоры с мужчиной, который после конфликта закрылся в квартире с ребенком, не принесли результата, было принято решение проникнуть в помещение, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей регионального УФСБ отмечается, что силовики вскрыли дверь и смогли освободить мальчика.

Ребенок 2019 г.р. в результате происшествия не пострадал, сейчас он находится в полной безопасности. Малыша уже передали матери, пояснил источник агентства.

Мужчина, запершийся в квартире с сыном после семейного конфликта, задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства инцидента. Предполагается, что гражданина в целях дальнейшего разбирательства доставят в отдел полиции.

Как уточнили в пресс-служба полицейского главка по Забайкалью, отец мальчика в прошлом не раз был судим. За какие преступления мужчину 1986 г.р. привлекали к ответственности, в ведомстве не сообщили.

ЧП случилось в одном из домов на Украинском бульваре Читы. Местная жительница обратилась в полицию, рассказав, что ее не пускает в квартиру отец ребенка, закрывшийся внутри вместе с малышом. Вскоре по указанному адресу прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и других экстренных служб.

По факту происшествия уже завели уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Автор: Злата Богатова

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