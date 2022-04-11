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В Брянской области ввели высокий уровень террористической угрозы


11.4.2022 18:04
В Брянской области ввели высокий уровень террористической угрозыФото: nashbryansk.ru

Руководство Брянской области приняло решение на 15 суток ввести в регионе высокий уровень террористической угрозы, передают российские СМИ.

Местные власти уже обратились к населению с просьбой избегать мест массового пребывания людей и носить при себе документы.

На территории Брянской области вплоть до 25 апреля будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической угрозы, информирует пресс-служба правительства этого российского региона.

Сегодня, 11 апреля, подобный уровень вступил в силу в Курской области. Как заявил накануне губернатор региона Роман Старовойт, власти предпринимают такие меры из-за провокаций, которые возможны со стороны украинских националистов. Аналогичное решение было принято в двух приграничных районах Воронежской области, сообщаеь агентство "Интерфакс".

Напомним, обратившись к жителям области, Старовойт призвал их проявлять бдительность и с повышенным вниманием относиться к бесхозным сумкам и подозрительным лицам. Предполагается, что в регионе появятся контрольные пункты наблюдения - военным и сотрудникам правоохранительных органов предстоит в усиленном режиме осуществлять "патрулирование населенных пунктов". Сообщив об этом, губернатор также адресовал землякам просьбу "сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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