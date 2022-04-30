ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов
В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов
В Кабуле более 50 человек стали жертвами взрыва в мечети
В Кабуле более 50 человек стали жертвами взрыва в мечети
Ниинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТО
Ниинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТО
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаВ МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рубляхЛинднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
Задержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартиреЗадержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартире
Пол Маккартни выступил с виртуальным Джоном ЛеннономПол Маккартни выступил с виртуальным Джоном Ленноном
Под Кировом ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведяПод Кировом ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Ямале школьницы избили девочку с ДЦП


30.4.2022 20:04
На Ямале школьницы избили девочку с ДЦПФото: mk.ru

Учащиеся одной из школ города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО) издевались над сверстницей, страдающей ДЦП.

Шокирующие кадры были опубликованы в группе местных жителей в соцсети "Вконтакте".

После того, как в сообществе "Лабытнанги Info" появилась видеозапись с издевательствами над ребенком-инвалидом, оставила комментарий мать пострадавшей девочки. Женщина выразила намерение привлечь виновных к уголовной ответственности.

Местная жительница заявила, что ее дочь после случившегося боится выйти на улицу. Ребенок получил незначительные физические травмы, но моральный вред оказался серьезным, подчеркнула мать. Многие пользователи ее поддержали и начали советовать, как лучше действовать, чтобы наказать школьниц и их родителей.

На случившееся отреагировали представители местных властей - в администрации Лабытнанги призвали горожан воздерживаться от резких негативных оценок до того, как будет проведена проверка по факту инцидента. В мэрии указали, что "широкая огласка может еще больше ранить" и без того пострадавшую девочку.

Однако горожане уже выяснили, что к происшествию причастны две школьницы, от действий которых в прошлом уже страдали другие дети. Как написала мать ребенка, которого, по ее словам, ударила без причины одна из этих девочек, после конфликтной ситуации она обращалась к руководству образовательного учреждения. В школе пояснили, что семья ученицы не реагирует, но с девочкой проведут беседу, после чего она обязательно принесет извинения.

Местные власти информируют, что обстоятельства ситуации сейчас устанавливают представители полиции и городского управления образования.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Вологде найдены мертвыми мать с двумя детьмиВ Вологде найдены мертвыми мать с двумя детьми
Двух человек впервые исключили из реестра СМИ-иноагентов МинюстаДвух человек впервые исключили из реестра СМИ-иноагентов Минюста
В ДНР по подозрению в шпионаже задержан представитель ОБСЕВ ДНР по подозрению в шпионаже задержан представитель ОБСЕ
Вынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в ТулеВынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в Туле
В Тверской области девочка утонула в подполе хозпостройкиВ Тверской области девочка утонула в подполе хозпостройки

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru