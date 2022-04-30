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На Ямале школьницы избили девочку с ДЦП
30.4.2022 20:04
Фото: mk.ru
Учащиеся одной из школ города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО) издевались над сверстницей, страдающей ДЦП.
Шокирующие кадры были опубликованы в группе местных жителей в соцсети "Вконтакте".
После того, как в сообществе "Лабытнанги Info" появилась видеозапись с издевательствами над ребенком-инвалидом, оставила комментарий мать пострадавшей девочки. Женщина выразила намерение привлечь виновных к уголовной ответственности.
Местная жительница заявила, что ее дочь после случившегося боится выйти на улицу. Ребенок получил незначительные физические травмы, но моральный вред оказался серьезным, подчеркнула мать. Многие пользователи ее поддержали и начали советовать, как лучше действовать, чтобы наказать школьниц и их родителей.
На случившееся отреагировали представители местных властей - в администрации Лабытнанги призвали горожан воздерживаться от резких негативных оценок до того, как будет проведена проверка по факту инцидента. В мэрии указали, что "широкая огласка может еще больше ранить" и без того пострадавшую девочку.
Однако горожане уже выяснили, что к происшествию причастны две школьницы, от действий которых в прошлом уже страдали другие дети. Как написала мать ребенка, которого, по ее словам, ударила без причины одна из этих девочек, после конфликтной ситуации она обращалась к руководству образовательного учреждения. В школе пояснили, что семья ученицы не реагирует, но с девочкой проведут беседу, после чего она обязательно принесет извинения.
Местные власти информируют, что обстоятельства ситуации сейчас устанавливают представители полиции и городского управления образования.
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