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На Урале мужчина и двое детей стали жертвами пожара
30.4.2022 19:32
Фото: vk.com
В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в результате пожара, передают российские СМИ.
Жертвами трагического происшествия в селе Мезенское стали мужчина и двое малолетних детей, пять человек попали в больницы.
Как рассказал журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в результате ЧП погибли мужчина 1976 г.р. и двое детей - девочка и мальчик соответственно 2016 и 2019 г.р.
Пострадали и были экстренно госпитализированы мужчина, женщина и трое детей - мальчик и две девочки. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
В ходе начатого разбирательства установлено, что возгорание началось в доме, расположенной на улице Главной, который использовался в качестве дачи. В ночь на 30 апреля там находились две семьи с детьми.
Ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил, что одно семейство гостило у другого. Пожар начался поздним вечером, когда все уже улеглись спать.
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