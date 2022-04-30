Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале мужчина и двое детей стали жертвами пожара

30.4.2022 19:32

Фото: vk.com



В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели троих человек в результате пожара, передают российские СМИ.



Жертвами трагического происшествия в селе Мезенское стали мужчина и двое малолетних детей, пять человек попали в больницы.



Как рассказал журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в результате ЧП погибли мужчина 1976 г.р. и двое детей - девочка и мальчик соответственно 2016 и 2019 г.р.



Пострадали и были экстренно госпитализированы мужчина, женщина и трое детей - мальчик и две девочки. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.



В ходе начатого разбирательства установлено, что возгорание началось в доме, расположенной на улице Главной, который использовался в качестве дачи. В ночь на 30 апреля там находились две семьи с детьми.



Ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых сообщил, что одно семейство гостило у другого. Пожар начался поздним вечером, когда все уже улеглись спать.



Автор: Злата Богатова

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